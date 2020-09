Noi cazuri de infectare cu COVID-19 la Colegiul Militar Breaza. Inca patru elevi au fost diagnosticati, numarul total ajungand la 11

"Privind situatia de la Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza, precizam ca numarul elevilor confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 11 elevi (patru - clasa a IX-a, doi - clasa a X-a, patru - clasa a XI-a, unu - clasa a XII-a). Ultimii patru liceeni confirmati cu SARS-CoV-2 vor fi evaluati de un medic pediatru de la Spitalul Municipal Campina, iar in functie de starea de sanatate vor fi izolati in spital sau in internatul Colegiului Militar, separat de ceilalti colegi", se arata intr-o informare data publicitatii, miercuri dupa-amiaza- de Prefectura Prahova.Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza a deschis anul scolar functionand in baza scenariul verde, cu elevii la cursuri, insa dupa prima zi de scoala liceul a intrat in scenariul rosu, dupa ce cinci elevi au fost diagnosticati cu COVID-19.Propunerea privind organizarea de cursuri exclusiv online a venit din partea Consiliului de conducere al institutiei si a fost avizata de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si Directia de Sanatate Publica Prahova si aprobata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova.Elevii confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2, precum si cei aflati in carantina, au acces la cursuri in format online.