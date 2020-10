Noi date privind desfasurarea cursurilor: 2.500 unitati de invatamant, in Scenariul 3 si 4.902, in Scenariul 2

Potrivit MEC, in conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti , vineri, la ora 12:00, se inregistra urmatoarea situatie:- 10.254 de unitati de invatamant in Scenariul 1: participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie sanitara;- 4.902 unitati de invatamant in Scenariul 2: participarea zilnica (fata in fata) a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, respectiv revenirea partiala (prin rotatie de una - doua saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie;- 2.500 de unitati de invatamant in Scenariul 3: participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/ lectii online."Mentionam ca dintre cele 2.500 de unitati aflate in aceasta situatie, 393 de unitati de invatamant figureaza in acest scenariu din cauza infectarilor cu COVID-19 inregistrate, iar 2.107 unitati de invatamant figureaza in acest scenariu ca urmare a ratei de incidenta a cazurilor din localitatea in care functioneaza ori a infrastructurii scolare/ scoli in care se executa diverse lucrari de reabilitare", afirma MEC.