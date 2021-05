Ministrul Mediului, despre posibile noi derogari pentru impuscarea ursilor: "Daca exista pericol la adresa vietii umane, da, este obligatia ministerului"

Relocarea ursilor in alte tari este imposibila

"Daca exista pericol la adresa vietii umane, da, este obligatia ministerului, scrie in lege ca ministerul trebuie sa emita ordine de preventie si de interventie. Este obligatia legala", a explicat oficialul intr-o interventie la B1 TV.In ceea ce priveste vanatoarea in urma careia ursul Arthur a fost impuscat , fapt care a generat un val de emotie, dar si de proteste la nivel european, Tanczos a raspuns afirmatiilor celor care sustin ca ursul Arthur nu a pus viata nimanui in pericol, afirmand, in acest context, ca "din pacate nu poate nimeni sa demonstreze acest lucru".Ministrul a explicat ca "cel putin in dosarele care s-au depus la minister sunt procese verbale clare, cu poze, de paguba, de atac la animale, de atac la gospodarii in zona respectiva"."Doar in localitatea respectiva erau 22 de atacuri de urs in 2020. Sunt 1.000 in judetul respectiv, in cinci ani, sunt 4.960 si ceva de dosare depuse la garzile forestiere in cinci ani", a detaliat ministrul Mediului.Tanczos Barna a facut referire si la unele organizatii care militeaza pentru drepturile animalelor, afirmand ca "sunt foarte multe ONG-uri care au pareri, care exprima puncte de vedere, dar nu au responsabilitatea interventiei si apararii vietii umane".Ministrul a reafirmat ca este "aproape imposibil" ca Romania sa faca relocarea unor exemplare de ursi in alte tari in conditiile in care multe alte tari au refuzat transferul. "Ne trezim si cu persoane care vin din acele state membre UE fie traiesc acolo, sau au plecat de aici si stau acolo majoritatea timpului, si ne spun cum ar trebui sa gestionam noi problema si conflictul om-urs, aici, unde zilnic sunt atacuri. Trebuie un management al speciei pus pe hartie, trebuie consecventa si determinare si responsabilitate din partea ministerului. Oamenii asteapta sa fie protejati, asta asteapta oamenii de la autoritati si de la minister. Cu siguranta, vor fi opinii divergente, dar situatia sta in felul urmator: avem 5% din populatia tarii care este direct afectata, sunt unu din... nu stiu, zece oameni care stiu exact ce inseamna convietuirea asta cu animalele salbatice si sunt 95% care au o parere, au anumite informatii, dar nu traiesc in zonele respective", a adaugat ministrul.