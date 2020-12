Reguli noi pentru persoanele care intra in Romania din tari cu risc ridicat de imbolnavire cu COVID-19. Scapa de carantina cei confirmati pozitiv sau contacti directi, daca au trecut 14 zile de la confirmare

Aceleasi reguli se aplica si persoanelor care au avut contact cu un caz confirmat pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2.Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 36/21.07.2020 privind constatarea pandemiei de COVID-19 si stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate pentru protectia populatiei, se completeaza la art. 3, cu doua noi alineate (5) si (6) astfel:"(5) De asemenea, sunt exceptate de la masura instituita potrivit prevederilor art.2, persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 inultimele 90 de zile anterioare intrarii in tara, fapt dovedit prin documente medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms si pentru care au trecut cel putin 14 zile de la data confirmarii pana la intrarea in tara"."(6) Sunt exceptate de la masura carantinarii instituita in conformitate cu prevederile legii 136/2020 republicata, privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, persoanele care au avut contact cu un caz confirmat pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, daca se dovedeste prin documente medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms, ca acestea au avut cel putin un test pozitiv in ultimele 90 de zile anterioare producerii contactului si au trecut cel putin 14 zile de la data primului test pozitiv si pana la data contactului", se arata in documentul publicat.Pana la aceasta hotarare, se instituia masura de carantina pentru persoanele care sosesc in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat, stabilit in baza criteriului reprezentat de rata cumulata de incidenta a cazurilor noi de imbolnaviri din ultimele 14 zile raportata de 100.000 de locuitori - rata care trebuia sa fie mai mare ca cea a Romaniei.