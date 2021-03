Noile buletine cu CIP, emise din 2 august. Acestea includ amprente, imaginea faciala si ne vor scapa de mersul la ghiseu

Se poate opta si pentru vechea carte de identitate

Anual, zeci de acte falsificate sunt descoperite de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor. Din august, acest lucru nu se va mai intampla pentru ca noul buletin electronic va fi greu de contrafacut precizeaza specialistii de la Ministerul de Interne, potrivit Digi24 Buletinul actual este confectionat dupa o tehnologie din anii '90, ceea ce il face extrem de usor de falsificat. Romania a fost obligata de Uniune Europeana sa intareasca masurile de securitate."In cadrul cipului trebuie inserate imaginea a doua amprente si imaginea faciala a persoanei, respectiv fotografia persoanei", a explicat chestorul Catalin Giulescu, directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor din cadrul MAI.Directia pentru Evidenta Persoanelor lucreaza deja la proiectarea noului act. Primul buletin electronic va fi emis pe 2 august anul acesta."Pe fata vom avea in primul rand insemnele Uniunii Europene, cele 12 stelute galbene, iar in interiorul acestora va fi insemnul statului emitent. Numele prenumele, CNP-ul, data nasterii, data expirarii, seria si numarul si emitentul. Pe verso vom avea data emiterii si domiciliul. In acest moment discutam de tiparirea domiciliului pe cartea electronica", mai spune chestorul Catalin Giulescu.Cei carora le expira actul de identitate vor primi noul buletin electronic si vor avea unele avantaje. Iar cei care nu doresc un document cu CIP, pot opta pentru buletinul simplu, doar ca nu vor mai putea calatori in baza lui in afara granitelor."Putem vorbi de servicii de inmatriculare, de eliberarea cazierului judiciar, plata taxelor si a impozitelor de la distanta doar utilizand cartea electronica pentru a te autentifica in sistemele informatice. Deci, persoana care solicita accesul la un serviciu nu mai trebuie sa mearga la ghiseu sa faca dovada legitimarii, ci prin cartea electronica identitatea ii va fi certificata si i se va permite accesul la servicii de la distanta", a mai precizat directorul Directiei pentru Evidenta Persoanelor.In premiera si copiii vor putea avea buletin electronic, indiferent de varsta, la solicitarea parintilor. Taxa pentru noul act va fi de cel putin 15 euro.