Noile scenarii pentru revenirea la scoala dupa Paste. Cum sunt afectati de rata de infectare elevii de gimnaziu si liceu

Ministrul afirma ca se va lua in calcul doar limita ratei de infectare de 1 la mie. Concret, scenariile galben si rosu au fost comasate in "scenariul doi", a explicat la Pro TV ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu "In scenariul 1, rata de infectare mai mica de 1 la mie, toti elevii vor putea merge la ore cu prezenta fizica. La ora la care vorbim, sunt 1.731 de localitati in care rata de infectare este sub 1 la mie. Deci toti elevii plus copiii din gradinite vor putea merge cu prezenta fizica", a spus ministrul."In scenariul 2 - azi sunt 1.450 localitati in scenariul 2 - rata de infectare peste 1 la mie. Sigur, nu luam in discutie localitatile in carantina.In acest scenariu 2 vor putea merge la scoala toti copiii de gradinita, plus toti elevii din invatamantul primar si elevii din clasele terminale, plus elevii din 185 de scoli speciale.Practic, in scenariul 2 nu vor putea merge cu prezenta fizica la scoala, din pacate, elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a si elevii claselor a IX-a, a X-a si a XI-a.Elevii claselor terminale, din 10 mai, fie ca vorbim de scenariul 1 sau 2, se vor intoarce in scoala cu prezenta fizica.Practic, scenariile galben si rosu au fost comasate - rata de infectare peste 1 la mie".La intoarcerea la scoala "nu se cere testare epidemiologica", dar trebuie respectate masurile, a mai spus Campeanu.La solicitarea ministerului Educatiei, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis pe 28 aprilie ca elevii din clasele terminale din invatamantul gimnazial si liceal, profesional si postliceal - clasele a VIII-a, a XII-a si a XIII-a - se pot intoarce in efectiv complet, fizic, la scoala, din 10 mai, dupa vacanta de Pasti In sedinta de miercuri, 28 aprilie 2021,CNSU a adoptat Hotararea numarul 25, potrivit careia Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei sunt abilitate sa emita un ordin comun de ministru pentru reluarea anului scolar in conditii de siguranta,cu respectarea urmatoarelor prevederi:a) permiterea participarii zilnice cu prezenta fizica la cursuri, a elevilor cu cerinte educationale speciale, indiferent de clasa, in toate unitatile de invatamant care functioneaza in localitati in care nu este instituita masura carantinei zonale, sub conditia respectarii stricte a normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2;b) permiterea participarii zilnice cu prezenta fizica la cursuri a intregului efectiv al claselor a VIII-a si a XII-a, a XIII-a, si a celor din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal, in toate unitatile de invatamant care functioneaza in localitati in care nu este instituita masura carantinei zonale, sub conditia respectarii stricte a normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2;c) permiterea organizarii orelor remediale, cu prezenta fizica, in toate unitatile de invatamant care functioneaza in localitati in care nu este instituita masura carantinei zonale, sub conditia respectarii stricte a normelor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2.