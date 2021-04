Strainii care viziteaza Romania ar putea fi obligati sa obtina vize de munca. Initiativa legislativa pentru "nomazii digitali"

Initiativa legislativa propune modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul strainilor in Romania si introduce practic un nou scop pentru a obtine un permis de munca in Romania, arata comunicatul de presa al USR PLUS. Nomazii digitali vor fi strainii care doresc sa vina sa calatoreasca si sa locuiasca in Romania, dar vor in continuare sa munceasca de la distanta pentru un angajator din afara Romaniei sau vor sa desfasoare activitati economice pentru o companie, pe care ei au inregistrat-o in afara Romaniei. Vorbim de strainii care ar veni sa investeasca aici, sa consume resurse aici, deci un instrument prin care noi de fapt sa atragem resurse in economia Romaniei", a afirmat Diana Buzoianu, conform sursei citate.Un calcul simplu arata ca daca Romania atrage 2.000 de nomazi digitali anual, care ar cheltui in medie 2.000 de euro pe luna, putem vorbi la finalul unui an de aproximativ 50 de milioane de euro adusi in economia nationala.La randul sau, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Ciprian Teleman a explicat ca initiativa aduce Romania in lumea moderna si poate avea un impact foarte mare pentru economia romaneasca."Unul dintre lucrurile esentiale pentru acesti nomazi digitali va fi asigurarea conectivitatii la un standard de minim 100 Mbps, cu acoperire de 99,9% din teritoriul national. Asta in primul rand ca ridica valoarea teritoriului din punct de vedere economic si creeaza conditii pentru acesti nomazi digitali sa aleaga locuri unde nu exista aglomeratie, poluare . E a doua mare directie de reforma pe care am prins-o in PNRR. In plus, daca ne uitam la ce s-a intamplat in alte tari, unii dintre acesti nomazi digitali au infiintat startup-uri in tarile in care au lucrat pentru o perioada", a spus Ciprian Teleman.Sursa mentionata precizeaza ca Romania bifeaza deja niste criterii esentiale care o incadreaza in topul tarilor care ar putea sa atraga nomazii digitali: avem o conectivitate buna la internet si un cost de trai scazut."Vorbim de atatia ani cum Romania are un potential urias turistic si cat de multe beneficii ar putea sa fie pentru oamenii care ar veni sa locuiasca aici. A venit momentul sa ii oferim Romaniei un instrument prin care isi poate construi un brand de tara", a conchis Buzoianu.