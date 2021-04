Un nor de praf saharian va ajunge deasupra Romaniei. Avertismentul facut de meteorologi

"In perioada 30 aprilie - 3 mai, circulatia aerului, preponderent din sector sud-vestic, favorizeaza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer tropical incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei", anunta ANM "Concentratiile particulelor de praf ce urmeaza sa ajunga deasupra Romaniei vor fi mult mai reduse, in comparatie cu cele din zona Peninsulei Italice si sudul Peninsulei Balcanice. Depunerile de praf in Romania vor putea fi observate la finalul saptamanii (1 si 2 mai), in zonele si intervalele cu ploaie, la inceput in special in regiunile sud-vestice, apoi si in restul tarii", precizeaza ANM.