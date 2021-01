Noua din cei 10 contacti ai unui barbat depistat cu tulpina britanica de coronavirus sunt pozitivi. Masurile de relaxare, sub semnul intrebarii

Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti , iar unitatea a fost inchisa si va fi dezinfectata in cursul zilei de luni.Centrul National pentru Controlul si Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatatii rezultatele anchetei epidemiologice in cazul unuia dintre pacientii depistati cu noua tulpina SARS-CoV-2 "Pacientul lucreaza la o scoala din Bucuresti. In cadrul unitatii de invatamant au fost confirmate cu infectia SARS-CoV 2 un numar de 4 persoane (1 caz confirmat pe data de 14.01.2021 si 3 cazuri in data de 18.01.2021). In 22.01.2021 au fost testate la INBI Matei Bals 10 persoane (cele 4 confirmate si 6 contacti directi ai acestora). Dintre cele 10 persoane testate, un numar de 9 au fost pozitive la testul RT-PCR. Confirmarea se va face prin secventiere in urmatoarele zile", a transmis, sambata seara, Ministerul Sanatatii.Sursa citata a precizat ca persoanele depistate pozitiv sunt fara istoric de calatorie in strainatate.In urma anchetei, DSP Bucuresti a decis inchiderea scolii, iar in data de 25.01.2021 se va realiza dezinfectie generala, inclusiv nebulizare.De asemenea, au fost luate masurile de izolare / carantinare pentru cazuri si contactii cazurilor."Avand in vedere contagiozitatea ridicata a noii tulpini, indemnul nostru este pentru prudenta. Numarul cazurilor este in crestere in foarte multe tari europene si riscul unui nou val al pandemiei este mare si pentru tara noastra.", a declarat Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii.Ministerul Sanatatii reaminteste importanta respectarii masurilor de preventie : purtarea corecta a mastii de protectie, evitarea zonelor aglomerate, distantarea fizica si igiena mainilor, realizarea testelor COVID-19 si raportarea celor pozitive pentru persoanele care prezinta simptome (febra, tuse uscata, oboseala, mialgii).De asemenea, Ministerul precizeaza ca evaluarea riscului general asociat cu raspandirea noilor tulpini in comunitate a fost crescut de Centrul European de Prevenire si Control a Bolilor (ECDC) in urma cu doua zile la ridicat / foarte ridicat.Pana in prezent, patru persoane au fost depistate in tara noastra cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta.CITESTE SI: