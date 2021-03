Noua judete, in scenariul rosu, cu peste trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Timisul, pe primul loc in clasament

In ceea ce priveste incidenta inregistrata la 14 zile, pe primul loc in clasament se mentine judetul Timis, unde incidenta este de 5,90 de cazuri la mia de locuitori In municipiul Bucuresti incidenta este de 4,57 cazuri la mia de locuitori, peste 1000 de cazuri fiind confirmate in ultimele 24 de ore.Incidenta crescuta se mai gaseste in judetul Ilfov, unde sunt 5,79 de cazuri la mia de locuitori.In Hunedoara, incidenta este de 3,46 cazuri la mia de locuitori in timp ce in Salaj incidenta este 3,05 cazuri la mia de locuitori.In Alba, incidenta inregistrata la 14 zile este de 3,21 la mia de locuitori, in scenariu rosu fiind si judetul Brasov, cu 4,42 cazuri la mia de locuitori. Cluj si Constanta se regasesc si ele in scenariul rosu.