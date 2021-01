Peste 230 de medici din Focsani vor primi titlul de "Luptator in linia intai impotriva COVID-19". Ce beneficii vor avea

Cine a desemnat cei 237 de angajati care vor beneficia de titlu

Pe langa distinctie, primarul anunta ca personalul medical va beneficia de o scutire de impozit in 2022 dar nu mai mare de 2000 de lei.Potrivit primarului Focsaniului, Cristi Misaila, un numar de 237 de cadre medicale, dar si asistenti, ingrijitori si infirmiere, vor primi titlul de luptatori in linia intai in lupta cu COVID-19, intr-un gest de recunoastere fata de eforturile pe care halatele albe le-au facut de la izbucnirea pandemiei.Propunerea a venit din partea primarului, iar desemnarea celor 237 de angajati din Spitalul Judetean Focsani s-a facut de catre conducerea unitatii medicale."Este vorba despre 237 cadre medicale din cele trei sectii care, din punctul meu de vedere, sunt eroi care lupta ca in vreme de razboi, cu toate eforturile. Si-au neglijat familiile, si-au neglijat chiar si propria sanatate, punandu-se de foarte multe ori in pericol si expunandu-se zi de zi unui risc enorm. Voi propune Consiliului Local al Municipiului Focsani ca titlul de "Luptator in linia intai impotriva COVID-19" sa fie acordat cu ocazia Zilei personalului medical, instituita in data de 11 martie, conform Legii nr. 56/2020. Practic, in 2021 este primul an cand se va marca aceasta zi speciala, iar noi dorim sa o facem deosebita pentru cei care s-au sacrificat in aceasta perioada - medici , asistenti medicali, infirmieri, alti angajati din Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Pantelimon" Focsani", a transmis primarul Misaila.Conform edilului sef al Focsaniului, toate cele 237 persoane vor primi, pe langa acest titlu, o placheta, un buchet de flori si un premiu care consta in contravaloarea impozitului pe proprietate pentru un an de zile. Premiul se va acorda in anul fiscal 2022 si nu va putea fi mai mare de 2.000 lei.