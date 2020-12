Sorin Cimpeanu, noul ministru al Educatiei: "Voi avea toleranta zero fata de plagiatul dovedit"

Scandalurile de plagiat

Amnistia plagiatorilor

Cimpeanu a declarat, intr-o interventie la postul de televiziune Digi24, ca a ajuns sa preia portofoliul de la Educatie pentru ca nimeni nu si-a dorit sa vina la carma acestui minister. Clarificarea a fost facuta in contextul in care ieri, numirea lui Cimpeanu la Educatie a fost contestata de voci din societatea civila dar si din diverse partide politice.Reamintim ca numele lui Sorin Cimpeanu este legat de scandalurile de plagiat. In anul 2012, cand CNATDCU a decis ca Victor Ponta a plagiat in lucrarea sa de doctorat, institutia a fost reorganizata in aceeasi zi printr-o decizie a ministrului interimar de atunci al Educatiei, Liviu Pop.Sursa citata mai arata ca Pop a marit numarul de membri ai Consiliului General CNATDCU de la 21 la 44, fiind momentul in care Sorin Cimpeanu a aparut in Consiliul General al CNATDCU, conform Hotnews.Aceeasi sursa mai arata ca Sorin Cimpeanu l-a sustinut apoi public pe Victor Ponta in campania pentru alegerile prezidentiale.Din postura de ministru al Educatiei, Sorin Cimpeanu a initiat controversata Ordonanta de Urgenta care amnistia plagiatorii, permitandu-le doctorilor sa renunte la titlu fara a suporta consecinte. Ulterior, parlamentarii au votat impotriva acestei ordonante de urgenta.