Noul sef al CJ Prahova concediaza 101 angajati si desfiinteaza doua directii cu 164 de posturi. Suma uriasa economisita anual

"Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Consiliul Judetean Prahova va avea, in aparatul propriu, un numar de 146 de posturi, fata de 247 cate sunt in prezent. In sedinta de astazi, (...) consilierii judeteni din Prahova au aprobat, cu larga majoritate, proiectul initiat de presedintele Iulian Dumitrescu privind reorganizarea si stabilirea numarului de posturi pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Prahova si aprobarea organigramei, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale acestuia", se precizeaza intr-un comunicat al CJ Prahova.Conform sursei citate, posturile din noua organigrama vor fi ocupate conform prevederilor legale, pe baza de concurs.Potrivit proiectului aprobat, restructurarea determina o economie la bugetul institutiei, previzionat pentru anii 2021-2024, de circa 48 de milioane de lei, respectivPresedintele Iulian Dumitrescu a anuntat, totodata, ca urmeazaprecum si evaluarea celorlalte structuri si institutii ale administratiei publice judetene."Restructurarea are drept scop gestionarea eficienta a resurselor financiare limitate si reducerea cheltuielilor de personal, precum si imbunatatirea si eficientizarea functionalitatii activitatii aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Prahova prin aplicarea principiilor meritocratiei si responsabilitatii", se mentioneaza in proiectul de hotarare initiat de Iulian Dumitrescu.Presedintele CJ Prahova anunta, pe 5 noiembrie, ca propune reducerea aparatului de specialitate al institutiei cu aproape o jumatate din numarul de posturi existente, dar si desfiintarea a doua directii din subordine. Iulian Dumitrescu a precizat, intr-o conferinta de presa, ca actuala structura de personal este "plafonata si plina de pile de partid", astfel ca, in actuala formula, obiectivele pe care si le-a propus nu pot fi indeplinite.