Calin Alexandru, directorul DSU: "Nu se va putea alege intre vaccinul Pfizer si cel de la Moderna"

"Nu va exista posibilitatea de a alege vaccinul ", a declarat medicul, adaugand ca serul Moderna va fi utilizat incepand cu reluarea procesului de vaccinare si pentru cei care nu sunt exceptii in etapa a II-a a campaniei, respectiv bolnavii cronic si cei trecuti de 65 de ani."Vaccinarea, cand va fi reluata , va incepe cu Moderna pentru cei aflati la prima doza. Se va merge pe Pfizer pentru cei care sunt la rapel", a completat Calin Alexandru.Oficialul a mai adaugat ca procesul de vaccinare e o politica de sanatate publica. "Nu e o chestie de optiune a persoanei ci sunt luate in considerare elemente legate de situatia medicala, apoi cea legata de disponibilitatea vaccinului, dupa aceea partea legata de sanatate publica. Folosirea unui anumit ser e o chestiune care va decide la nivel de centre de vaccinare in functie de disponibilitate", a conchis Calin Alexandru.