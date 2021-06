Peste 31.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in ultimele 24 de ore. Numar ingrijorator de mic al celor aflati la prima doza

Doar aproximativ 11.000 dintre acestea au primit prima doza de vaccin, restul fiind la doza de rapel.Potrivit CNCAV, 31.066 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre acestea majoritatea primind cea de-a doua doza - 19.321. Astfel, 11.745 de persoane au fost vaccinate cu prima doza.Din cele peste 31.000 de persoane vaccinate in intervalul mentionat, 21.945 au primit serul Pfizer, 1.636 pe cel de la Moderna, 1.490 pe cel produs de AstraZeneca si 5.995 - Johnson & Johnson In total, de la inceputul campaniei au fost vaccinate 4.567.268 de persoane, din care 3.555.996 cu Pfizer, 361.178 cu Moderna, 431.983 cu AstraZeneca si 218.111 cu Johnson & Johnson.In ultimele 24 de ore, au fost raportate 17 reactii adverse: 7 la Pfizer, 3 la Moderna, 2 la AstraZeneca si 5 la Johnson & Johnson."Mentionam ca 143 reactii adverse sunt in curs de investigare", a transmis CNCAV.