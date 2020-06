Numarul accidentelor rutiere a scazut in Romania in timpul starii de urgenta. Cu toate acestea, au murit la fel de multi oameni

Ziare.

Datele MAI arata ca numarul accidentelor rutiere din luna martie 2020, prima luna in care s-a instituit starea de urgenta in Romania, a scazut semnificativ. Au fost inregistrate 409 accidente rutiere grave, in scadere cu 161, fata de aceeasi luna a anului trecut. Numarul persoanelor ranite grav a fost in scadere cu 352 de persoane, mai putin cu 178 de persoane fata de luna martie 2019, potrivit Hotnews In ciuda restrictiilor de circulatie impuse de starea de urgenta si a numarului mai mic de accidente rutiere grave, numarul persoanelor decedate a fost mai mare decat in luna martie a anului trecut. Mai exact, 119 persoane au decedat in luna martie a acestui an, cu una mai putin fata de aceeasi luna a anului trecut.Romania este campioana accidentelor cu victime in UE, urmata de Bulgaria, potrivit datelor la nivel european. Concluzia este ca la noi mor cei mai multi oameni ca urmare a accidentelor rutiere. Pana si italieii, care sunt recunoscuti pentru dezordinea din trafic, stau mult mai bine la acest capitol.Conform datelor furnizate de INS in iunie 2020, in Romania au avut loc anul trecut 31.146 de accidente de circulatie care au cauzat vatamari corporale. Cele mai multe s-au petrecut in interiorul localitatilor. Aproape 85% dintre accidente au loc pe carosabil uscat si 10% pe fondul intunericului.In timpul saptamanii, joia au loc cele mai multe accidente, potrivit statisticii. In zilele de weekend, vinerea se petrec in Romania cele mai multe accidente rutiere grave.Citeste articolul integral pe Hotnews.ro