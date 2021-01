Numarul de pisici abandonate in Cipru a crescut in pandemie cu 30%. Inchiderea restaurantelor a accentuat problemele felinelor

"Recent a fost inregistrata o crestere de 30% a abandonurilor de pisici domestice" de stapanii lor care au parasit insula, spune Dawn Foote, in varsta de 48 de ani, care conduce adapostul Tala Cats.Confruntati cu dificultati economice, in special din cauza pandemiei, expatii sau cei cu dubla cetatenie au plecat fara a putea sa-si ia si animalul domestic, explica ea."In acest moment, oamenii nu mai au bani si costa scump sa transporti o pisica in alta tara", a continuat Foote referindu-se la vaccinuri si la pasaport obligatoriu pentru felina."Ne frange inimile", marturiseste ea pentru AFP, adaugand ca aceasta crestere a abandonurilor este cauzata si de faptul ca cipriotii nu-si mai permit mancare sau taxe la veterinar.Ciprul si pisicile au o istorie veche. Urmele care atesta domesticirea lor in insula sunt cele mai vechi gasite vreodata.In 2004, arheologii au descoperit resturile unei pisici si ale unui barbat ingropate impreuna acum 9.500 de ani intr-un sat neolitic din Shillourokambos (sud), adica cu 1.500 de ani inainte de descoperirea precedenta, a maxilarului unei pisici.Pisicile abandonate "nu stiu cum sa supravietuiasca", spune Foote.A doua carantina nationala, dupa cea din primavara, a intrat in vigoare la 10 ianuarie, dupa o crestere importanta a infectiilor cu coronavirus.Inchiderea restaurantelor - loc privilegiat pentru pisicile strazii in cautare de mancare - a accentuat problemele felinelor.Fiind vorba despre pisici adunate in refugii, din care un numar au fost trimise in strainatate pentru a fi adoptate, soarta lor s-a complicat si din cauza lipsei de avioane si de taxe de transport. O tendinta confirmata de un refugiu din apropiere de capitala Nicosia.Inchiderea in mod regulat a adaposturilor din cauza crizei sanitare a facut si mai dificila adoptarea lor de locuitorii insulei.Mai mult de 800 de pisici traiesc in prezent in centrul Tala, situat pe terenurile care apartin manastirii vecine Agios Neophytos. Toate sunt castrate si sterilizate.Sterilizarea este esentiala pentru a controla populatia de pisici, al carui numar l-a depasit pe cel al locuitorilor Ciprului, care are putin peste un milion de persoane, potrivit unei asociatii care apara animalele.