Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta:"Lucrurile s-au schimbat intr-un mod negativ, as putea spune, in ultimele trei zile"

Pacientii ajung cu majoritatea forme moderate in spital

"La Institutul Marius Nasta lucrurile s-au schimbat intr-un mod negativ, as putea spune, in ultimele trei zile. Numarul de internari de pacienti cu forme severe, mult mai tineri decat perioada noiembrie-decembrie, pacienti care ajung cu saturatii scazute la spital, este mare","Suntem aproape la numarul complet de paturi ocupate . In acest moment sunt trei paturi libere in sectie si un singur pat in terapie intensiva, in conditiile in care de ieri s-a deschis si unitatea mobila", a precizat, la Digi24, managerul Institutului Marius Nasta.Cu toate acestea, medicul preciza, in urma cu doua saptamani, ca in acel moment se inregistra in spital cea mai buna situatie din vara lui 2020 incoace.Cu toate acestea, medicul preciza, in urma cu doua saptamani, ca in acel moment se inregistra in spital cea mai buna situatie din vara lui 2020 incoace "A scazut numarul internarilor, pacientii care ajung au majoritatea forme moderate de afectare, astfel ca proportia cazurilor moderate reprezinta jumatate din total. Este un lucru bun. In ultimele doua saptamani avem locuri in ATI Covid. Aceasta situatie am mai avut-o in Nasta doar la inceputul verii lui 2020", declara, in urma cu 2 saptamani, managerul Institutului "Marius Nasta", la Digi 24.In Romania, duminica, au fost raportate 2.830 de cazuri noi de Covid-19, 63 de decese, in vreme ce la ATI sunt internati 1.006 de pacienti.