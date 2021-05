Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, despre decesele COVID-19: "Diferentele au la baza birocratia si diferite tipuri de raportare facute de spitale"

"Identificarea corespondentei dintre bazele de date actuale privind decesele de COVID-19, corectarea lor. Atunci cand ne referim la cadrul general privind raportarea deceselor comisia constata ca sursa e certificatul constatator al decesului", a explicat Ioana Mihaila."OMS a introdus noi coduri de boala pentru COVID, inclusiv pentru decese ale COVID, coduri care au fost preluate si in sistemul oficial din Romania. In martie 2020 s-au dezvoltat urmatoarele instrumente pentru profesionisti: Platforma Coronaforms si Platforma Alerte MS", a spus Ioana Mihaila."Comunicarile zilnice de decese sunt reprezentate de CoronaForms. Toate decesele au avut la baza aceste informatii de Coronaforms", a precizat Ioana Mihaila."S-au analizat mai multe surse de informatii: analiza surselor oficiale, ale datelor care vin de la Institutul National de Statistica arata ca in 2020: 16.720 de decese cu COVID-19", a mai spus Mihaila."Asa cum s-a intamplat si in alte tari se recomanda o actualizarea a numarului de decese, actualizare care trebuie sa plece de la certificatele constatatoare ale decese", a explicat Ioana Mihaila."In acest moment avem doar diferente intre datele care au fost raportate intre diferite platforme. Prin compararea datelor vom putea vedea in care dintre judete putem ameliora mai mult procesul de raportare", a completat ministrul Sanatatii.