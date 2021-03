Rezultate Loto 6 din 49 si Joker. Numerele extrase duminica, 28 martie 2021

Loto 6/49: 47, 13, 7, 30, 42, 19Joker: (7), 6, 21, 45, 36, 24Loto 5/40: 35, 12, 19, 23, 7, 16Noroc: 8 6 6 5 5 3 5Super Noroc: 0 3 8 0 0 5Noroc Plus: 8 1 0 1 9 8La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,72 milioane lei (peste 1,17 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,89 milioane lei (aproximativ 592.000 de euro).La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 23,39 milioane lei (peste 4,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 590.000 de lei (peste 120.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,31 milioane lei (peste 268.700 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 224.600 de lei (aproximativ 46.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 45.200 de lei.