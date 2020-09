Nunta clasica vs nunta moderna - ce ti se potriveste?

Ce inseamna nunta clasica?

Ce inseamna nunta moderna?

Nunta este un eveniment deosebit in viata fiecarui cuplu si, chiar daca multor tineri din zilele noastre li se par invechite anumite obiceiuri pastrate din generatie in generatie, revenirea la traditiile romanesti este totusi unul dintre trenduri. Daca iti doresti o nunta ca a bunicii, cu vestimentatie traditionala, pregatirea mirilor in casa parinteasca, impodobirea brazilor, cantece de joc si voie buna, atunci cu siguranta trebuie sa organizezi un eveniment clasic.Nuntile traditionale incep in ziua dinaintea evenimentului si se incheie abia a doua zi, pe inserat. Petrecerea debuteaza cu obiceiul impodobirii brazilor, cu o seara inainte de nunta. In ziua cea mare, mirele este cel care se pregateste primul in locuinta parintilor sai, dupa care porneste in alai de nunta spre casa nasilor. Mai departe se indreapta cu totii catre mireasa, unde traditiile incep sa fie respectate rand pe rand. Stim cu totii de momentul in care viitorul ginere este impiedicat sa-si vada mireasa si fortat sa-i "plateasca" pe cei care o protejeaza, dar si de obiceiurile ce tin de gatitul miresei, iertaciunea, udatul brazilor, prinderea cocardelor si a florilor de nunta in piept, ruperea turtei sau hora din mijlocul strazii. Aceste etape se respecta cu sfintenie la o nunta clasica si, chiar daca obiceiurile difera de la o regiune la alta, totul este pretutindeni la fel de elegant si emotionat.Traditiile se pastreaza cu fiecare pas, astfel ca si mersul catre ceremonia religioasa si intrarea in lacasul de cult respecta o ordine stabilita din vremuri de demult. Domnisoara de onoare si cavalerul cu lumanarile de cununie conduc alaiul de nunta, iar acestora le urmeaza nasul si mireasa, nasa si mirele, socrii mari, socrii mici si ceilalti nuntasi. Uneori, evenimentul clasic inseamna o nunta in aer liber, moderna si traditionala in acelasi timp, iar pe parcursul petrecerii se continua cu obiceiuri presum furatul miresei, aruncarea buchetului, hora miresei si legatul. Pentru multi tineri toate aceste traditii romanesti inca inseamna foarte mult deoarece isi doresc sa mearga pe urmele familiilor lor, asa ca daca te regasesti printre cei fascinati de obiceiurile populare, in mod sigur ti se potriveste nunta clasica.Chiar daca evenimentele traditionale raman o constanta in viata noastra, multe dintre tinere viseaza sa paseasca spre altar la bratul tatalui, iar acolo sa fie incredintata cu dragoste alesului sau. Petrecerile tematice, inspirate din filmele americane, schimba modul in care privesc viitorii miri cea mai importanta zi din viata lor. Cuplurile moderne vor sa-si organizeze nunta asa cum isi traiesc viata si, adesea, creeaza o adevarata poveste in jurul intregului eveniment. Asadar, in zilele noastre observam tot mai des petreceri pe plaja sau pe malul unui lac, aranjamente de flori inedite, decoratiuni supradimensionate ori locatii luxoase dedicate nuntilor exclusiviste. Candy rar, fantana de ciocolata, cocktail bar, tort pentru nunta extravagant sau meniu personalizat, astfel de elemente nu au cum sa lipseasca de la o nunta moderna.Mirii opteaza pentru focuri de artificii care se oglindesc in luciul apei, lumanari si flori ce plutesc pe deasupra unei piscine, lansari de lampioane, pereti de baloane ori dansuri romantice sub clar de luna. Prin urmare, daca iti doresti o petrecere ca in basme trebuie sa abordezi un eveniment modern. Bineinteles, nimic nu te opreste sa incluzi in povestea ta de dragoste moderna si cateva obiceiuri traditionale, cum ar fi furatul miresei sau aruncarea buchetului, realizate insa in perfecta armonie cu tematica aleasa pentru marele eveniment.Indiferent daca alegi stilul clasic sau vrei sa mergi pe varianta unui party modern, tine cont ca este important sa te relaxezi si sa creezi amintiri frumoase alaturi de cei dragi. Nunta reprezinta un moment unic in viata si, chiar daca vremurile se schimba, traditiile se adapteaza sau se reinterpreteaza in functie de personalitatea si dorintele fiecarui cuplu de miri.