Nunta in pandemie: cele 4 restrictii de care trebuie sa tii cont

Daca ti-ai amanat nunta pentru sezonul 2021 sau ai planuit de la inceput evenimentul pentru acest an, va fi necesar sa respecti cateva reguli de protectie adoptate de Guvern pentru sanatatea ta si a invitatilor tai.In anul 2020 au existat restrictii mult mai stricte cu privire la numarul de invitati. In prima jumatate a anului, evenimentele au fost amanate sau chiar anulate. Astfel, 2021 revine cu o libertate mai mare pentru nuntasi.Toata lumea stie ca exista un numar limitat de invitati pentru ocaziile private, asa ca nu trebuie sa te intristeze faptul ca nu iti vei putea chema toti prietenii si colegii de la locul de munca la nunta ta. Oricum, exista posibilitatea ca unii dintre acestia sa nu poata ajunge sau sa nu vina deoarece situatia economica se resimte in randul populatiei.Dupa ce ai revizuit lista cu toate persoanele pe care vrei sa le chemi, poti sa gasesti aici invitatii pentru nunta si botez sau alte evenimente private pe care sa le oferi familiei si cunostintelor tale in timp util, ca sa poata confirma prezenta la petrecere.Restaurantele care organizeaza evenimentele private, precum nuntile, botezurile, petrecerile, concertele sau alte manifestari culturale vor impune conditii de acces pentru public si invitati. De exemplu, pentru ca tu, cunostintele tale, fotograful si formatia de nunta sa aveti acces la restaurant - la terasa, in aer liber, veti avea nevoie de:Cu alte cuvinte, participarea la petrecerile private va fi permisa doar daca se poate prezenta un act conform caruia testele mentionate anterior au iesit negative, persoanele sunt vaccinate sau daca invitatii au trecut deja prin boala.Chiar daca restrictiile nu mai sunt la fel de stricte ca in anul 2020, nu trebuie sa lasi garda jos! Daca deja ti-ai amanat nunta sau cunosti persoane care au fost nevoite sa faca acest lucru, atunci trebuie sa iei toate masurile necesare pentru ca evenimentul sa se desfasoare intr-un mod placut si in siguranta.In perioadele sezonului cald, poti opta pentru o nunta outdoors, la un cort deschis. In toamna sau primavara incearca sa alegi o nunta cu spatiu mixt, atat indoors cat si outdoors, in cazul in care vor aparea fenomene meteorologice neprevazute sau va fi frig.In prezent, nuntile pot fi tinute in spatiul interior cu numar limitat, insa acest fapt se poate schimba, de aceea e important sa iei in considerare si o nunta in aer liber. Totodata, alegand cea de-a doua varianta, vei putea invita mai multe cunostinte.Daca pana acum erai obisnuita cu mesele lungi, pline de persoane dragi tie: familie, prieteni sau colegi, din pacate acum vor exista mese restranse care vor tine cont de distantarea fizica. Persoanele vor fi asezate cate maxim 8 la masa.2021 nu este un an previzibil. In cazul in care voiai o nunta intima, restransa, atunci sigur vei avea sanse sa o poti realiza asa cum iti doresti. La polul opus, daca vrei o nunta gandioasa, exista un risc mare ca aceasta sa nu poata fi realizata in anul curent.Daca vei lua decizia sa amani nunta pentru 2022, intereseaza-te de pe-acum de salile de nunta disponibile, ce furnizori poti alege, ce contracte poti face cu wedding planner-ul, formatia, dj-ul sau fotograful deoarece ei pot creste preturile.Totodata, incearca sa gasesti solutii ce pot fi modificate in functie de evenimentele exterioare pentru a nu te lua nimic prin suprindere si pentru a te simti excelent la nunta ta!