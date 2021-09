Nunți date peste cap de pandemie: „Nu am găsit înțelegere la restaurant. Vreau să duc cele 20 de meniuri unor oameni care au nevoie. Să știu că banii ăia nu vor fi pierduti”

Nu sunt puțini cei care au fost în situația de a amâna nunțile anul trecut, din cauza pandemiei, iar situația nu este mult mai bună nici anul acesta.

Limitările sunt legate de numărul de persoane care pot participa, de certificatul verde sau de teste Covid pe care trebuie să le facă cei care nu sunt vaccinați.

O tânără care urmează să se căsătorească povestește că din cauza situației pandemice, nu toți invitații vor putea participa la eveniment și caută persoane aflate în dificultate pentru a le duce meniurile celor care vor lipsi de la restaurant.

"Sper din suflet să mă ajutați să ofer un ajutor.

În toată nebunia actuală urmează să ne ținem nunta, sâmbăta viitoare.

Bineînțeles că din cauza situației sunt destui oameni care nu reușesc să ne fie aproape, indiferent că locuiesc peste hotare și nu-și permit o carantină de 2 saptamani sau că între timp au contactat virusul și au făcut covid.

Ideea este că nu am găsit nici urmă de ințelegere la restaurant și trebuie să respectăm numărul minim de persoane din contract. (Nici nu mai spun că am încercat să îi facem sa înțeleagă că suntem dispuși să le plătim profitul per meniu, pentru că în mintea noastră nu ar avea sens ca oamenii ăia să facă 20 de meniuri degeaba, pe care noi să le plătim întregi, când putem sa ne asumăm contractul semnat oferind restaurantului partea care i se cuvine: profitul de pe cele 20 de meniuri.)

Am nevoie așadar, pe 3 octombrie foarte devreme (2-3-4 dimineața) să duc cele 20 de meniuri unor oameni care au nevoie de ele. Să știu că banii ăia nu vor fi pierduti, să știu că pot potoli astfel foamea unor copii, bătrâni etc.

Vă rog să mă îndrumați. Unde aș putea să le duc?

Sau poate cineva să vină să le ia de la restaurant?

Menționez că nunta va fi în Sector 3, însă dacă trebuie sa ne deplasam noi, o facem cu drag", scrie o tânără pe grupul Nu mai port, de pe Facebook.

O altă tânără scrie pe Facebook că din cauza pandemiei a ajuns în situația de a amâna pentru anul viitor nunta programată pentru luna octombrie:

"Totul era pregătit pentru sâmbătă, 2 octombrie. Doar că rata de incidență a trecut de 6 la mia de locuitori în localitatea unde aveam nunta. Surpriză! Amânăm pentru anul viitor.

Mi-a fugit pământul de sub picioare când m-au sunat de la local să îmi spună că suntem nevoiți să amânăm pentru anul viitor.

Ce facem? Pe cine sunăm prima dată? Cum reușim să mutăm totul? Furie, furie, furie. Și lacrimi. Și iar furie și neputință. Ce poți să faci? Ne-am repliat cât de rapid am putut, am contactat toți invitații, fotograf, dj etc.

E nedrept. Cei mai mulți invitați sunt vaccinați. Iar restul s-ar fi testat, erau toți informați, toată lumea era ok cu treaba asta.

115 persoane, nuntă în aer liber. Nu 5000 de oameni, nu în spațiu închis. Ce-i drept, niciunul dintre noi nu face parte din "echipa câștigătoare". Și nici nu organizam un congres.

Mai încercăm pe 7 mai 2022", a scris aceasta pe Facebook.