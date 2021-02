Adolescenta de 14 ani violata in grup intr-o cladire in constructie din Bucuresti, dupa ce a fost ademenita pe WhatsApp. Opt barbati au fost arestati preventiv pentru abuzul infiorator

Adolescenta a fost abandonata pe strada

In ajunul Craciunului, unul dintre tinerii din grup , in varsta de 18 ani, din Cernica, a abordat-o pe WhatsApp pe adolescenta de 14 ani, din Capitala si a convins-o sa se intalneasca cu el. Cateva zile mai tarziu, adolescentul a luat-o de acasa cu o masina, insotit de fratele sau, in varsta de 23 de ani.Dupa aproximativ 100 de metri, soferul a oprit, iar in autoturism s-au urcat alti doi baieti, de 17 si 22 de ani, care s-au comportat ca si cum intalnirea ar fi fost una pur intamplatoare, relateaza gandul.ro.Ulterior, fata a fost dusa la o cladire in constructie , din Pantelimon, unde tanarul care o abordase initial a intretinut cu ea relatii sexuale, timp in care baiatul de 17 ani a chemat alti patru barbati.Adolescenta a fost apoi luata cu masina si i s-a promis ca va fi dusa acasa.Pe drumul de intoarcere, trei dintre violatori au incercat s-o forteze sa le faca sex oral. Fiindca a refuzat, copila a fost aruncata din masina si abandonata pe strada, foarte departe de casa.Copila a mers la o sectie de politie, si a spus ce i s-a intamplat, iar dosarul a fost preluat de ofiterii Biroului Agresiuni Sexuale, din cadrul Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.Cei opt violatori au fost ridicati de acasa joi, 4 februarie, in urma a cinci perchezitii domiciliare, iar vineri au fost arestati preventiv. Singurul care nu ar fi violat-o pe fata este baiatul de 17 ani. El va fi insa acuzat de complicitate la viol.