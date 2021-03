Ambulanta implicata intr-un accident rutier in Cluj Napoca. O persoana a fost ranita

"Duminica, in jurul orei 23.p00, pe strada Horea s-a produs un accident rutier in care a fost implicata o ambulanta si un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din municipiul Targu-Mures. Din primele date, ambulanta ar fi patruns in intersectie in timp ce semaforul indica culoarea rosie, avand in functiune semnalele acustice si luminoase", se arata intr-o informare trimisa, luni, de Politia Cluj.Potrivit sursei citate, in urma evenimentului rutier a rezultat ranirea unei persoane in varsta de 69 de ani, din municipiul Alba-Iulia, cadru medical care se afla in autospeciala in momentul impactului.