O aplicatie Covid, realizata de voluntari, functioneaza doar la Brasov, desi a fost oferita gratuit statului roman

Aplicatia permite accesul infectionistilor directiei, laboratoarelor de testare, medicilor de familie si scolilor din judet. Platforma digitala are atasat si un sistem call center care ajuta la gestionarea apeluri pentru DSP, potrivit stirileprotv.ro Programul informatic, numit 9SOS, a fost creat in luna martie de un grup de IT-isti voluntari, care inca de atunci au oferit pachetul gratis tuturor DSP-urilor din tara si chiar si Ministerului Sanatatii.Aplicatia ar putea fi implementata in maximum 10 zile. Brasovul o foloseste pentru ca nu a mai asteptat aprobarea de la autoritatile din Bucuresti Ministerul Sanatatii a transmis ca foloseste o platfoma securizata asigurata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru colectarea datelor si a informatiilor din teritoriu.