O asistenta medicala din Arad a murit dupa ce s-a infectat cu coronavirus: "Nu avea alte afectiuni. Suntem socati ca am pierdut-o"

Managerul Spitalului Orasenesc Ineu, Monica Mang, a declarat ca asistenta a fost confirmata cu SARS-CoV-2 in 4 noiembrie."Sotul sau a fost primul care s-a infectat si a fost internat la noi in spital , in timp ce colega noastra a ramas acasa in izolare , initial fiind asimptomatica. In 3 noiembrie s-a simtit foarte rau si a cerut testare, astfel ca o ambulanta a fost trimisa acasa pentru recoltare de probe. Totusi, pentru ca se simtea tot mai rau, seara a venit la noi in Urgenta si am constatat ca avea saturatie mica, de 80, asa ca am trimis-o la Urgente in Arad, iar a doua zi cand a venit confirmarea ca este pozitiva, am adus-o la Ineu si am internat-o la Terapie Intensiva. Desi a beneficiat de schema completa de tratament, a avut o evolutie galopanta a bolii, iar in aceasta dimineata a decedat", a spus Monica Mang.Ea a adaugat ca asistenta nu avea comorbiditati. "In toti cei 30 de ani in care a lucrat la noi in spital, nu a fost o data bolnava si nu a avut o zi de concediu medical. Nu avea alte afectiuni, cu atat mai mult toti colegii suntem socati ca am pierdut-o din cauza acestui nou virus. Este greu sa vezi cum un coleg iti moare pentru ca nu il poti ajuta", a spus Mang.Managerul a mai spus ca alte 17 cadre medicale sunt infectate cu SARS-CoV-2 in prezent, respectiv 12 asistente, un medic si patru infirmiere."Personalul este cu moralul foarte scazut, obosit din cauza avalansei de pacienti pe care ii avem in ultima vreme si pentru ca multi dintre noi se infecteaza, dar mergem mai departe. In momentul de fata, toate cele 50 de paturi pentru COVID-19 din spitalul nostru sunt ocupate", a mai spus Mang.Acesta este primul deces inregistrat in randul angajatilor Spitalului Orasenesc Ineu din cauza COVID-19.