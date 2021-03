O batrana de 71 de ani din Capitala, depistata de politisti beata la volan. Femeia este cercetata penal

Batrana conducea pe un drum judetean din Giurgiu, in afara localitatii Bolintin-Vale. La testarea cu aparatul etilotest , a iesit o valoare de 0,56 miligrame la litru alcool pur in aerul expirat."La finalul saptamanii trecute, politistii rutieri giurgiuveni au depistat in trafic o femeie de 71 ani, din municipiul Bucuresti, in timp ce conducea autoturismul proprietate personala pe Drumul Judetean 601, in afara localitatii Bolintin-Vale, judetul Giurgiu, aflandu-se sub influenta alcoolului. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,56 miligrame la litru alcool pur in aerul expirat, fiind condusa la Centrul de Permanenta Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu, unde i-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", informeaza agerpres , citand un comunicat de presa emis luni de IPJ Giurgiu.In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.