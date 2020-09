O familie din Dambovita a ramas fara acoperis deasupra capului. Casa lor a ars in doar 10 minute

Totul a inceput cand au observat fum gros in casa, asa ca au iesit afara. La scurt timp intregul acoperis era in flacari, potrivit Stirileprotv.ro "A luat foc casa asta, nu stiu de la ce, dintr-o data. E sora mea si cumnatul. Am sunat la 112, i-au ars porcii, sunt morti", a spus fratele proprietarului.Atat vecinii, cat si rudele, au incercat sa stinga focul, mobilizandu-se cu galeti de apa. Cu toate ca nu au reusit sa salveze casa, au impiedicat extinderea flacarilor in imprejurimi."Cu galeata, cu furtunuri, ce am putut, toti. Daca nu eram noi, lua tot foc. Ardea rau, flacara foarte mare. Oamenii, saracii, ce au muncit o viata s-a dus in 10 minute", spune un vecin, potrivit sursei citate.Militarii au stins incendiul, iar autoritatile au deschis o ancheta pentru a stabili cauza incendiului, presupunerea fiind ca a pornit de la un scurt circuit.