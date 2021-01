O fata de 15 ani a nascut in noaptea de Revelion. Bebelusul este primul nascut in Romania in 2021

Potrivit medicului Maria Olaru de la Sectia de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati", mama, care are domiciliul in judetul Mures, a nascut la termen, pe cale naturala.Copilul a avut la nastere o greutate de 2.340 de grame, starea de sanatate a acestuia fiind buna."Atat mama, cat si copilul sunt sanatosi", a precizat Maria Olaru.Adolescenta si fetita acesteia vor ramane sub supraveghere medicala.