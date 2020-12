Ce a patit amanta minora a unui barbat din Iasi. Sotia inselata a prins-o

Tanara batjocorita de sotia inselata are 17 ani. Dupa ce scapat din mainile agresoarei, fata a mers la Politie, scrie Adevarul Minora a cerut vineri, 4 decembrie, ajutorul Politiei, reclamand ca a fost sechestrata si umilita intr-o casa din Pacurari, cartier din Iasi."Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, au efectuat 3 perchezitii domicilare, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru lipsire de libertate in mod ilegal, lovire sau alte violente si amenintare.Din cercetari a rezultat ca un tanar s-ar fi intalnit cu o tanara, pe care o cunostea pe raza mun. Iasi si ar fi dus-o, contrar vointei sale intr-o alta zona, unde ar fi fost asteptati de doua fete, care ar fi agresat-o", au precizat reprezentantii Politiei Iasi.Sotia inselata si complicele au fost retinuti pentru 24 de ore, au precizat reprezentantii Politiei Iasi. Cei doi vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva.Citeste si: