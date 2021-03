Moartea absurda a unei tinere mame din Iasi, de 8 martie. Ea a deschis usa gresita si a cazut in fantana sapata in beci

Femeia se afla, impreuna cu familia, in casa unui prieten, cand a decis sa mearga la toaleta. Usa de la toaleta era langa alta usa, care ducea catre beci. Ea a deschis usa gresita si a cazut intr-o fantana sapata in beci cu scopul de a colecta surplusul de apa.Pentru ca nu cunostea incaperea, ea a cazut si s-a inecat. Femeia avea un copil, scrie bzi.ro Politistii din Iasi un deschis dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa si s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului.