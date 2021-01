O femeie din Sighet ofera 10.000 de euro recompensa in schimbul informatiilor despre persoana care i-a dat foc bolidului de lux

"Recompensa de 10.000 euro pentru cel ce da informatia care duce la gasirea faptuitorului. Rog distribuiere in numar mare pentru aflarea incendiatorului!" scrie Lucretia Lipcei pe Facebook dupa ce si-a gasit masina incendiata in parcare Politistii au fost sesizati si fac cercetari in acest caz."Azi-noapte, orele 03.43, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati cu privire la faptul ca a izbucnit un incendiu la un autoturism aflat pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiu. Politistii ajunsi la fata locului au identificat autoturismul in cauza, al carui proprietar este o femeie de 39 de ani din municipiu.Incendiul s-a extins la un autoturism din apropiere apartinand unui barbat din Sighetu Marmatiei. Prejudiciul cauzat de incendiu este de aproximativ 34.000 de euro. Cauza producerii evenimentului este in curs de stabilire. Incendiul a fost localizat si lichidat de catre pompierii din cadrul Detasamentului de Pompieri Sighetu Marmatiei", potrivit unui comunicat al IPJ Maramures.Citeste si: Papa Francisc, despre violentele din SUA: "Am fost siderat, aceasta miscare trebuie sa fie condamnata"