O femeie din Suceava a relatat cum s-a vaccinat la Spitalul Judetean, fara sa fie cadru medical: "Un pas mic pentru mine, unul imens pentru omenire. Sa faceti, ca nu doare"

Centrul de vaccinare organizat in Spitalul Judetean Suceava a avut miercuri 420 de doze de vaccin si doar 350 de persoane programate la vaccinare. Ca sa nu iroseasca dozele, a vaccinat si persoane doritoare care nu erau angajate in sistemul sanitar public sau privat."Am aflat de la o vecina cum ca s-ar vaccina oamenii la liber la Spitalul Judetean, am adus informatia acasa, ne-am echipat (ea si sotul - n.r.) si am plecat la spital , unde am intrebat paznicul, domnul de la bariera, despre ce este vorba, ne-a indrumat spre Ambulatoriu si am stat la rand frumos, ordonati, afara, la aer liber, la distanta unii de altii. Atunci cand ne-a venit randul, am intrat intr-o camera de triaj, unde ni s-a luat temperatura, am fost chestionati vizavi de istoricul medical al fiecaruia si eligibili fiind pentru vaccin, am fost vaccinati cu prima doza de vaccin Pfizer", a relatat Diana Marin la Digi24 Un eveniment similar s-a intamplat si la Gaesti, unde managerul Spitalului din Gaesti, Laurentiu Belusica, a ajuns sa primeasca pe oricine doreste sa se imunizeze, pentru a nu se irosi doze de vaccin, chiar daca etapa actuala a campaniei prevede doar vaccinarea angajatilor din sistemul medical.