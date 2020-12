O femeie de 27 de ani, audiata de politisti in cazul nou-nascutului abandonat intr-o punga in Sectorul 3

"In urma cercetarilor efectuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei, a fost identificata si depistata si condusa la audieri o femeie de 27 de ani, din Bucuresti. In seara de 22.12.2020, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata ca in fata unui bloc din Sectorul 3, intr-o punga, a fost gasit un nou-nascut. La fata locului s-au deplasat, de urgenta, politisti din cadrul Sectiei 13, precum si echipaj de prim ajutor. Copilul a fost preluat si transportat la spital pentru ingrijiri medicale", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei in vederea identificarii mamei, precum si pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept.Citeste si: Inalta Autoritate franceza a Sanatatii autorizeaza vaccinul Pfizer BioNTech. Cand incepe campania de vaccinare