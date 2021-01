DGASPC si Politia fac anchete in cazul fetitei de opt ani din Vaslui care a cazut de la etajul 1

Politia a demarat o ancheta

Suspiciune de fractura de coloana

Caderea, amortizata de niste sarme

Potrivit reprezentantilor institutiei, fetita era incredintata in vederea adoptiei, de mai bine de doua luni, unei femei din municipiul Husi.Procedural, femeia urma sa intre in ultima etapa de adoptie , cea a prezentarii in instanta."Intre cele doua a fost o acomodare foarte buna si adoptia urma sa intre in ultima etapa, in instanta. Din nefericire, s-a intamplat acest incident, motiv pentru care au fost demarate verificari", arata Irina Cimpeanu, purtatorul de cuvant al DGASPC.Aceasta spune ca se asteapta rezultatele anchetei demarate de Politie, urmand sa fie luate masurile legale."Fetita a fost transportata la spital cu suspiciune de fractura de coloana, dar diagnosticul nu s-a confirmat. Starea sa este buna, va mai ramane sub supraveghere medicala cateva zile", a completat Irina Cimpeanu.Specialistii DGASPC spun ca exista sanse ca acest incident sa nu afecteze procesul de adoptie.Atat fetita de 8 ani cat si viitoarea sa mama se aflau in izolare la domiciliu dupa ce fusesera diagnosticate cu COVID-19.Potrivit primelor verificari demarate in acest caz, in cursul zilei de duminica, dupa ce au stat impreuna la masa, femeia a mers sa spele vasele, iar fetita a spus ca vrea sa stea putin la aer si a iesit in balcon, de unde a alunecat. Caderea a fost amortizata de niste sarme pentru uscarea rufelor.