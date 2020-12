O gravida cu COVID-19 a murit la maternitatea din Galati. Tanara a facut un stop cardio-respirator dupa ce a nascut prin cezariana

Potrivit sursei citate, tanara, infectata cu SARS-CoV-2 pe 7 decembrie, a venit la maternitatea galateana prin transfer de la Spitalul Municipal Adjud, in ziua de 11 decembrie, pe 12 decembrie a nascut prin cezariana o fetita de 2.600 grame, cu, iar pe 13 decembrie a murit in urma unui stop cardiorespirator."Pacienta, in varsta de 28 ani, a venit in data de 11 decembrie, la ora 14.00, prin transfer de la Spitalul Municipal Adjud, cu diagnosticul sarcina in 35 de saptamani,in contextul infectiei cu SARS-CoV-2, confirmata prin testul PCR efectuat in data de 7 decembrie, siIn data 12 decembrie, comisia de medici din unitatea noastra a hotarat, datorita simptomatologiei si agitatiei psihomotorie pe care o prezenta mama, interventia si nasterea prin operatie cezariana. S-a nascut o fetita de 2.600 grame, pentru care s-a facut testul PCR negativ.Fatul este intr-o stare buna si este internat in sectia de neonatologie a spitalului nostru. Din pacate, starea mamei s-a agravat in cursul zilei de ieri (13 decembrie - n.r.), astfel ca la ora 15,45 a fost inregistrat decesul prin insuficienta cardiorespiratorie acuta si stop cardiorespirator, care nu au raspuns la manevrele de resuscitare", a declarat managerul spitalului.