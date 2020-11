O gravida, suspecta de COVID-19, a murit la Spitalul din Craiova. Femeia astepta rezultatul testului

Pacienta a fost transferata de la Spitalul din Bailesti, care era suport-COVID, la Maternitatea Spitalului Filantropia, fiind ulterior trimisa la Spitalul de Urgenta Craiova, pentru ca sectia de terapie intensiva de la Filantropia nu are acoperire Covid. Gravida se afla in izolare , in spital , asteptand rezultatul testului pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus, scrie Ziarul de Craiova Pacienta avea temperatura ridicata si dificultati in respiratie, iar saturatia de oxigen era sub 80 de unitati. In aceste conditii, i s-au prelevat probe pentru efectuarea testului SARS-CoV-2 si a fost plasata intr-un salon izolator, in asteptarea rezultatului.In dimineata zilei de vineri, 13 noiembrie, femeia, care avea o sarcina la termen si urma sa nasca, a intrat in stop cardio-respirator. Nici ea, nici copilul, nu au putut fi salvati.