VIDEO Aterizarea amuzanta a unui albatros a devenit virala. Inregistrarea surprinde pasarea cum se da peste cap

Imagini din cuibul albatrosilor

In imaginile surprinse la Taiaroa Head Nature Reserve din Dunedin, de pe Insula de Sud a Noii Zeelande, apare un albatros care aterizeaza cu ciocul in pamant, dand apoi neputincios din picioare, inainte ca, intr-un final, sa reuseasca sa se redreseze sub privirile unui pui.Videoclipul a fost vizionat de peste 660.000 de ori dupa ce a fost publicat sambata, numerosi utilizatori de pe Twitter aducand in discutie experiente similare petrecute la schi sau incercand sa-si imagineze gandurile din mintea albatrosului in acele momente.''Desi pentru un albatros zborul este in mare parte lipsit de efort, aterizarea poate fi putin mai dificila'', este comentariul ironic care insoteste videoclipul publicat pe contul de Twitter al Royal Albatross Cam.Royal Cam, dupa denumirea sa prescurtata, este un flux livestream non-stop care transmite imagini de la cuibul unui albatros in timpul sezonului de imperechere si a fost instalata in 2016 de Departamentul de Conservare din Noua Zeelanda (DOC) in colaborare cu Laboratorul pentru Ornitologie al Universitatii Cornell.Albatrosii regali sunt printre cele mai mari pasari marine din lume si ajung frecvent sa traiasca peste 40 de ani, potrivit paginii de internet a DOC. Exemplarele acestei specii sunt considerate ca fiind ''in pericol'', conform DOC.''Din fericire pentru albatrosul care a facut tumbe, redresarea a fost rapida, iar singurul spectator a fost un pui'', se mai poate citi pe contul de Twitter al Royal Cam.