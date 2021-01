O localitate din Hunedoara intra in carantina dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 a ajuns la 27,32 la mie

"Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta-Hunedoara, convocat de prefectul judetului, Calin-Petru Marian, a decis in aceasta seara, sa instituie incepand cu data de 05 ianuarie 2021, pentru o perioada de 14 zile, carantinarea zonala in localitatea Topita apartinatoare comunei Toplita judetul Hunedoara", a anuntat, luni seara, Prefectura Hunedoara.Sursa citata a precizat ca masura a fost luata in urma analizei situatiei epidemiologice generata de coronavirusul SARS-CoV-2, avand ca rezultat o incidenta a cazurilor active de 27,32 la 1000 locuitori "Potrivit medicilor specialisti, riscul epidemiologic este de o gravitate maxima, in cazul in care nu se respecta masurile legale in vigoare", a mai transmis Prefectura Hunedoara.Localitatea va intra in carantina, marti, la ora 08.00, pana in data de 19.01.2021, ora 08.00.