UPDATE O nava ruseasca s-a scufundat in Marea Neagra. Autoritatile romane salveaza echipajul. Un marinar a murit, iar 10 au fost salvati

Zece dintre marinari au fost salvati, un marinar a decedat, iar pentru doi operatiunea de salvare e in derulare.Un cargo rusesc s-a scufundat in Marea Neagra, la aproximativ 70 de mile marine de Portul Constanta, potrivit reprezentantilor Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM).La fata locului a fost trimisa, joi dimineata, nava Artemis apartinand ARSVOM. In zona respectiva marea este agitata, avand gradul 5-6, valurile fiind de patru metri.Deocamdata, nu este cunoscuta incarcatura navei si nici unde se deplasa aceasta.Nava ruseasca a emis un semnal SOS in dimineata zilei de joi, iar autoritatile romane au plecat sa salveze echipajul de la bord.Pana la ora transmiterii acestei stiri au fost salvate sapte persoane, dintre care una este in stare grava. Trei marinari ar fi in apa.Cauza cea mai probabila a incidentului este furtuna de pe mare.