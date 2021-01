Vremea se va raci puternic in urmatoarea perioada. Unde va ninge si va viscoli

Cum va fi vremea la munte

Informarea intra in vigoare miercuri ora 10:00 si este valabila pana vineri, ora 10:00.In acest interval, temporar va ninge in regiunile vestice, nordice si centrale.In zona de munte, prin acumulare, se vor inregistra cantitati de 15...20 l/mp si se va depune strat nou de zapada, pe alocuri consistent.In zona montana inalta, cu precadere a Carpatilor Meridionali, vantul va avea intensificari cu rafale, in general, de 60...80 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.La sfarsitul saptamanii, vremea va deveni rece, geroasa mai ales noaptea si dimineata.