O noua varianta a coronavirusului a fost detectata in Brazilia. Pacienta sustine ca nu a calatorit

Varianta este similara cu cea din Africa de Sud, sustin oamenii de stiinta, conform carora pacienta de 34 de ani la care a fost identificata noua varianta nu a calatorit si prezinta simptome minore. Mutatiile se produc in mod constant in cazul virusurilor si apar atunci cand structura genetica se modifica in timpul replicarii.Unele modificari ofera avantaje agentului patogen. Spre exemplu, astfel se poate facilita transmiterea virusului. Variantele anterioare notabile de coronavirus au fost detectate pentru prima data in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia.Brazilia este una dintre tarile cele mai afectate de pandemie. Numai Statele Unite au inregistrat un numar mai mare de infectii si decese.In Brazilia, numarul-record zilnic de decese asociate coronavirusului este depasit in mod regulat. Ministerul Sanatatii a anuntat miercuri 3.869 de decese in 24 de ore, doborand recordul precedent, stabilit ziua anterioara, de 3.780 de morti.Tara a depasit pentru prima data pragul sumbru de 3.000 de decese asociate COVID-19 in saptamana precedenta.Numarul total al persoanelor decedate in urma infectarii cu noul coronavirus in Brazilia se ridica in prezent la 321.515, in timp ce peste peste 12,7 milioane de cazuri de contaminare au fost confirmate oficial.Sistemul sanitar din tara cu 210 milioane de locuitori a colapsat, sau este aproape de colaps in multe zone.Stocurile de medicamente , inclusiv intubatia pentru pacientii cu COVID-19, sunt aproape epuizate, noteaza DPA.Jair Bolsonaro, presedintele populist de dreapta al Braziliei, a minimizat amenintarea reprezentata de virus si si-a exprimat indoiala cu privire la eficacitatea vaccinurilor.Recent, seful statului si-a schimbat usor tonul. In fata inmultirii criticilor cu privire la modul in care guvernul sau a gestionat criza in timpul pandemiei, Bolsonaro si-a remaniat cabinetul, inlocuind sase ministri. Sefii armatei, fortelor aeriene si marinei si-au eliberat de asemenea posturile.