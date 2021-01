O pensionara a jucat la Loto un bilet in valoare de 12,5 lei si a castigat peste 1 milion de lei. Pe ce a mizat femeia

Femeia a jucat la Loto in perioada Sarbatorilor, iar biletul i-a adus un castig in valoare de 1.032.398,62 de lei, precum si un autoturism Dacia Logan."La tragerea Joker de joi, 24 decembrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 1.032.398,62 lei, la care se adauga un autoturism Dacia Logan. Biletul norocos a fost jucat in Negresti-Oas, judetul Satu Mare, si a fost completat cu doar doua variante simple la Joker, pretul acestuia fiind de 12,50 lei", este mesajul transmis de catre reprezentantii Loteriei Romane.