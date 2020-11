Povestea impresionanta a unei profesoare care s-a vindecat de COVID-19. A donat plasma chiar de ziua ei: "Sper ca acest gest sa fie un model si pentru altii"

A intrat in contact cu virusul in urma cu cateva saptamani, dar a facut o forma usoara, potrivit stirileprotv.ro Luminita Iosif preda la Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie din Galati. In ziua in care a implinit 36 de ani, a mers inca de la prima ora la Centrul de Transfuzii."Donez de ziua mea de nastere, este cadoul pe care eu mi l-am facut de ziua mea dar pana la urma cadoul acesta este o necesitate pentru cei care din pacate sunt intr-o situatie dificila in spitalele din Romania si sper ca prin acest gest pe care l-am facut sa fie un model si pentru celelalte persoane care au avut norocul sa se vindece de covid", spune Luminita Iosif, conform sursei citate.Citeste si: Patriarhia indeamna populatia sa doneze sange si plasma pentru pacientii Covid-19: Cele mai luminoase si necesare fapte de iubire