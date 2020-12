O prostituata care a primit amenzi in valoare de aproape 73.000 de lei, obligata sa presteze 300 de ore de munca in folosul comunitatii

Solicitarea de transformare a amenzilor a fost inregistrata la Judecatoria Alba Iulia de Primaria Cugir, care a constatat ca femeia (R. M. F.) este "insolvabila", respectiv nu are cum sa achite amenzile aplicate de autoritati.Primaria a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna inlocuirea sanctiunilor amenzilor contraventionale aplicate proestituatei cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.Reprezentantii institutiei au precizat ca pe numele femeii, in perioada 2014-2019, au fost intocmite un numar de 168 de procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, in suma totala de 72.980 lei.Primaria a mai aratat ca aceasta nu si-a achitat obligatiile fiscale datorate bugetului local cuprinse in titlurile executorii reprezentante de procesele verbale de contraventie depuse la dosarul cauzei, in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii amenzii contraventionale."Ca atare, s-a inceput luarea masurilor de recuperare a acestor sume prin masuri de executare silita, sens in care au fost emise si comunicate somatiile de plata, care au intrerupt cursul prescriptiei dreptului organului fiscal de cere executarea silita.Reclamantul a precizat ca in urma demersurilor efectuate s-a constatat ca parata nu figureaza cu un contract individual de munca activ sau cu venituri din pensie. De asemenea, s-a constatat ca parata nu figureaza cu surse de venit si nu are deschise conturi la unitatile bancare. Intimata nu a achitat voluntar contravaloarea amenzile contraventionale aplicate. Pentru debitele datorate prin aplicare acestor amenzi contraventionale a fost initiata de catre petenta executarea silita prin emiterea somatiilor prevazute de lege.S-a constatat insolvabilitatea debitoarei, avand in vedere ca nu are venituri sau bunuri care sa poata fi urmarite si executate silit. De asemenea, desi legal citata, intimata nu s-a prezentat in fata instantei, pentru a face dovada achitarii amenzii contraventionale sau pentru a solicita un termen in vederea platii acesteia", se precizeaza in hotararea instantei de judecata.Magistratul a stabilit, in final, ca femeia trebuie sa presteze un numar de 300 de ore de munca in folosul comunitatii. Angajatii Primariei trebuie acum sa o gaseasca pe femeie si sa o puna sa isi respecte obligatiile de munca gratuita in folosul comunitatii.