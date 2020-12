O romanca din Belgia a trait un soc, dupa ce si-a vazut tatal tinut gol pe holurile din spitalul Resita

Femeia spune ca batranul, care intre timp a murit, se dusese la spital pentru o problema la picior si a fost diagnosticat cu coronavirus. Pana acum, ea nu a stiut in ce conditii fusese tratat tatal sau, scrie Digi24 "Cand am vazut ce conditii sunt acolo eu tot am dat, am dat si cand o data mi-a aparut tata, ca e ala care sta pe coridor jos, daca ati vazut imaginile, ala este tata. Vai, cand l-am vazut mi s-a oprit respiratia pur si simplu nu am mai putut", a declarat Elena Pelepcu pentru sursa citata.Femeia spune ca barbatul in varsta de 77 de ani a mers la spital pentru o problema la picior. El a fost diagnosticat cu coronavirus si internat in spital, insa modul in care a fost tratat iese abia acum la iveala."Atunci am fos la pamant, pur si simplu toata noaptea nu am dormit sunt epuizata", mai spune femeia.Conducerea spitalului spune ca aceste imagini arata neputinta sistemului sanitar si ca in ele apar pacienti cu coronavirus, care au si probleme psihice. De ei se ocupa acelasi personal medical de boli infectioase care nu are pregatire pentru specializarea de psihiatrie."Toate usile din spital erau deschise desi afara erau minus 4 grade si ce am gasit acolo era sub orice critica, deci nu exista scuze, nu exista scuze pentru actul medical si pentru modul in care se lucreaza", a declarat Ioan Popa, primarul localitatii Resita."Situatia este foarte grava si nu se datoreaza practic unui singur fapt ganditi-va ca sunt 20 de milioane de euro datorii si Consiliul Judetean nu are nicio posibilitate pentru ca nu avem niciun ban disponibil pentru asa ceva", a declarat Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin.DSP Caras Severin va face un control ca sa vada in ce conditii sunt ingrijiti pacientii. Autoritatile judetene iau in calcul si demiterea din functie a managerului.Inspectia Sanitara de Stat a aplicat primele sanctiuni in cuantum de 18.400 lei reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Resita, dupa prima zi de control in aceasta unitate. Managerul unitatii a primit o amenda de 10.000 de lei, pentru ca nu a realizat lucrarile de reparatii si igienizare asumate in planul de management. Au mai fost sanctionate doua asistente sefe, o asistenta si o infirmiera.Citeste si: Dosar penal deschis in urma aparitiei imaginilor de la spitalul din Resita cu bolnavi nesupravegheati, imbracati sumar sau dezbracati Citeste si: Sanctiuni in lant dupa prima zi de control la Spitalul Resita. Managerul a fost amendat cu 10.000 de lei