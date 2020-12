O tanara a fost data in judecata pentru ca a anulat logodna cu o zi inainte de cununia civila

Parasit cu o zi inainte de logodna

Fosta logodnica, data in judecata

Dupa trei amanari, barbatul a castigat in instanta

Sentinta oarecum neobisnuita a fost pronuntata miercuri, 2 decembrie, insa nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Suceava, scrie Monitorul de Botosani Liviu si Gabriela s-au cunoscut in urma cu cativa ani, iar din iarna anului 2016 au inceput o relatie de prietenie, desi tanara era minora. Doi ani a durat povestea lor de dragoste, Liviu fiind mai mult plecat in Italia, unde isi gasise un loc de munca. Trimitea banii economisiti in tara si spera sa-si intemeieze o familie.In decembrie 2018, cei doi au stabilit data oficierii casatoriei la starea civila, nunta urmand sa aiba loc in august 2019. Liviu a cumparat verighetele, a incheiat un contract cu un restaurant din Botosani, a convenit filmarea nuntii si a semnat inclusiv contractul cu formatia care urma sa cante la eveniment, achitand avansuri pentru toate aceste servicii Insa, cu numai o zi inainte de cununia civila, tinerii s-au luat la cearta de la banii trimisi din Italia, iar Liviu a fost dat afara din casa de logodnica si de cea care urma sa-i fie soacra. Ba mai mult, logodna a fost rupta, iar cununia anulata.Disputa a inceput in februarie 2019, cand barbatul a deschis o actiune in instanta solicitand restituirea tuturor sumelor cheltuite cu logodna, insa initial Judecatoria Botosani i-a respins toate pretentiile.Liviu a solicitat daune pentru logodna rupta, dar si restituirea sumelor cheltuite cu tanara, respectiv 600 de euro pe care i-a dat iubitei pentru scoala de soferi, 450 de euro trimisi in august 2017 pentru un telefon si bilet de drum pentru Italia, 200 de euro pentru inelul de logodna, plus un lantisor de aur si o bratara de 18 karate, in valoare de 500 de euro, un ceas de mana de 250 de euro, un telefon in valoare de 300 de euro, o tableta Samsung Galaxy in valoare de 200 de euro, un joc X Box in valoare de 150 de euro, dar si 1.000 de euro pentru hainele cumparate.In total, barbatul cerea peste 9.000 de euro si 3.500 de lei, dar si daune morale de 10.000 de euro, el invocand ca a fost profund afectat, intrucat toate proiectele sale de viitor au fost naruite, fiind nevoit sa isi ceara scuze in fata celor 20 de invitati dupa ce petrecerea de stare civila a fost anulata chiar in ziua in care trebuia sa aiba loc.La randul lor, tanara si mama ei au format o cerere reconventionala si au solicitat daune morale tot de 10.000 de euro, intrucat logodna ar fi fost rupta din cauza comportamentului violent al barbatului. Ba mai mult, au invocat acestea in fata instantei, toate cadourile au fost oferite doar la initiativa lui Liviu si nu exista documente justificative pentru acestea.Astfel, dupa ce au analizat lucrurile, in februarie, magistratii Judecatoriei Botosani au respins toate pretentiile. Asta pentru ca, potrivit Codului civil, la ruperea logodnei sunt supuse restituirii doar darurile primite de logodnici de la terte persoane, nu si darurile pe care logodnicii le fac unul altuia.Liviu a facut apel, iar dupa trei amanari succesive ale pronuntarii, magistratii i-au dat castig de cauza. "Admite in parte cererea avand ca obiect "pretentii logodna" si, pe cale de consecinta obliga parata ... la plata sumei de 3.717,7 euro, reprezentand restituire daruri logodna. Mentine celelalte dispozitii care nu sunt contrare prezentei", se arata in hotararea de ieri a Tribunalului Botosani. Ba mai mult, fosta logodnica a fost obligata si la plata cheltuielilor de judecata, care totalizeaza 2.515,3 lei.Citeste si: