O unitate mobila de Terapie Intensiva va ajunge miercuri la Timisoara

"Noi am ajuns, in ultima perioada, sa mutam personal pacientii de la o sectie care nu are terapie intensiva in unitatea de primiri urgente unde am asigurat locuri cu ventilator, pana gasim loc in terapie intensiva. (...) Exista solutii de urgenta care pot fi rezolvate si local, dar si pe plan larg daca se apeleaza la Centrul national de conducere", a afirmat Raed Arafat marti seara, 10 noiembrie, la Digi 24.Arafat a explicat ca aceste unitati au si personal bine pregatit pentru a ingriji pacientii cu forme severe de boala. El a dat exemplul judetului Dolj, unde s-a procedat in acest mod."Astfel de situatii exista solutii pentru ele, daca suntem contactati, daca sunt contactati colegii nostri de la unitatile de primiri urgente, iar Timisoara are cel putin doua unitati de primiri urgente pe langa cea de la Spitalul Militar. Timisoara, in ultima perioada, a avut doua terapii intensive mobile care au fost luate pentru pregatirea lor pentru conditii de iarna grea. Una dintre ele se va intoarce si asta inseamna 12 paturi de terapie intensiva ar trebui sa ajunga inapoi maine la Timisoara si unul din TIR-uri a plecat astazi si a ajuns la Botosani", a adaugat medicul.Arafat a adaugat ca TIR-ul de ATI va fi montat la Spitalul Municipal din Timisoara.El a evitat sa comenteze afirmatiile medicului Virgil Musta conform carora s-a ajuns ca pacienti cu forme severe de boala sa moara din cauza ca nu s-au gasit locuri la terapie intensiva pentru ei."Nu pot sa discut ce a comentat alta persoana fara sa discut eu cu ea. Eu nu am discutat cu doctorul Musta deloc, asa ca nu stau sa comentez ce a zis si care era povestea reala, dar am vazut cele doua declaratii astazi si concluzia este ca poate comunicarea sa fie mult mai buna. Cand exista astfel de probleme trebuie cautati cei care raspund. De exemplu, la Timisoara este coordonatorul zonal de terapie intensiva doctorul Sandesc. El, de exemplu, chiar daca nu a contactat Centrul national de conducere care e sub DSU, poate sa fi contactat coordonatorul zonal de terapie intensiva sa se gaseasca o solutie imediata. Solutiile imediate sunt unitatile de primiri urgente care au capacitate de ventilatie si pot fi folosite temporar pana se gasesc locuri de terapie intensiva", a adaugat secretarul de stat din Ministerul de Interne.El a explicat ca spitalele care nu au locuri pentru pacienti pot apela Centrul national de coordonare sau centrele judetene si acolo pot afla care sunt capabilitatile de primire a pacientilor aflati in stare severa.