VIDEO O unitate mobila de tip ATI cu 12 paturi este in curs de instalare la Institutul "Marius Nasta"

"In urma cu aproximativ doua ore a ajuns si este in curs de instalare in cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" o unitate mobila tip ATI ce va fi destinata pacientilor COVID cu forme critice", afirma sursa citata.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) asigura operarea unitatii mobile."Unitatea este venita prin IGSU, care asigura operarea acesteia. Ea este achizitionata de fundatia 'Mereu Aproape', cu sprijinul fundatiei 'Pentru SMURD'. Pe perioada stationarii in actuala locatie, unitatea va fi sub coordonarea institutului, iar personalul va fi alocat prin colaborare DSP - IGSU. Imediat ce instalarea este finalizata si personalul este alocat, unitatea va fi pusa in functiune. Avand in vedere dimensiunile tirului pe care este platforma ATI, operatiunea de plasare in zona stabilita a fost extrem de laborioasa si a necesitat efort atat din partea echipei IGSU, cat si a echipei tehnice din 'Marius Nasta'", se arata in informare.